Светлогорск оценили за уникальность и экологичность и включили в мировую ассоциацию Cittaslow.
"Ассоциация Cittaslow в ответ на нашу заявку о включении представила нам список требований, которым должен соответствовать Светлогорск. В итоге город получил сертификат, что означает то, что в общем Светлогорск соответствует концепции этого интересного движения", — сообщили в администрации Светлогорска.
В Cittaslow входят города, в которых пропагандируется философия замедленного образа жизни.
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