Светлогорск включили в мировую ассоциацию Cittaslow

Светлогорск оценили за уникальность и экологичность и включили в мировую ассоциацию Cittaslow.

"Ассоциация Cittaslow в ответ на нашу заявку о включении представила нам список требований, которым должен соответствовать Светлогорск. В итоге город получил сертификат, что означает то, что в общем Светлогорск соответствует концепции этого интересного движения", — сообщили в администрации Светлогорска.

В Cittaslow входят города, в которых пропагандируется философия замедленного образа жизни.

Каким критериям должен соответствовать город?

уникальность;

экологичность;

наличие зеленых зон;

наличие пешеходных пространств;

производство товаров ручной работы.

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