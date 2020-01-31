Семья из Тюмени не может вылететь из Китая из-за коронавируса

Семья из Тюмени не может улететь из Китая. Житель Тюмени с женой и детьми улетел в Китай 22 января. У них путевка до 4 февраля.

"Все компании уже вывезли российских туристов. Но наша семья все еще находится в отеле Sunshine Resort Intime", — сообщил тюменец.

Он купил путевку у компании TEZ Tour.

По словам туриста, в городе карантин, общественный транспорт не ходит, магазины закрыты, по улицам ходят военные.

Также очень сложно купить маску. Стоимость одной маски сейчас составляет около 1 тысячи рублей.

Ранее турист из России рассказал, какая обстановка на острове Хайнань.