30 января 2020 года в Абакане обсудили проблемы, которые препятствуют развитию туризма в регионе.
В настоящее время в сфере туризма республики работают с основном энтузиасты.
Среди них — жительница города Абаза, хозяйка агроусадьбы "Бурундук" Марина Морозова. 10 лет назад они с супругом построили для себя большую усадьбу у подножия горы Чалпан, потом решили переехать в особняк поменьше.
Большой особняк супруги превратили в гостевой дом, который стали сдавать туристам посуточно. За несколько лет здесь отдохнуло несколько сотен жителей республики, юга Красноярского края и даже Европы.
Есть в сфере туризма и другие удачные находки. Лучшие проекты будут включены в Стратегию развития туризма Хакасии до 2035 года.
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