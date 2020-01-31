В Абакане обсудили проблемы развития туризма в Хакасии

30 января 2020 года в Абакане обсудили проблемы, которые препятствуют развитию туризма в регионе.

Что тормозит развитие туризма в Хакасии?

недостаток финансирования данной сферы (в стране отсутствуют программы доступного кредитования бизнеса и инвестпроектов);

отсутствие налаженной инфраструктуры (в Хакасии не хватает гостиниц, парковок и хороших дорог).

В настоящее время в сфере туризма республики работают с основном энтузиасты.

Среди них — жительница города Абаза, хозяйка агроусадьбы "Бурундук" Марина Морозова. 10 лет назад они с супругом построили для себя большую усадьбу у подножия горы Чалпан, потом решили переехать в особняк поменьше.

Большой особняк супруги превратили в гостевой дом, который стали сдавать туристам посуточно. За несколько лет здесь отдохнуло несколько сотен жителей республики, юга Красноярского края и даже Европы.

Есть в сфере туризма и другие удачные находки. Лучшие проекты будут включены в Стратегию развития туризма Хакасии до 2035 года.