На развитие туризма в Сахалинской области выделят 312 млн рублей

В настоящее время в Сахалинской области работают около 90 туристических компаний. Если сравнивать с данными за 2018 год, число туристов у каждой компании увеличилось от 20 до 40%. Пассажиропоток на авиарейсах вырос на 14%.

— Развитие туризма — одна из главных задач Сахалинской области. Основная задача в том, чтобы определить позиционирование региона", — заявил заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев.

Кроме того, он отметил, что нужно развивать:

экотуризм;

бальнеологию;

медицинский кластер.

В 2019 году на развитие туризма из средств областного бюджета было выделено 312 млн рублей. Доход от сферы туризма в прошлом году составил 650 миллионов рублей.

Какие планы на 2020 год?

В текущем году на развитие внутреннего туризма будет выделено еще 312 млн рублей.

Планируется в 10 районах благоустроить 14 туристических маршрутов. Все работы будут завершены к маю, чтобы в период майских праздников жители и гости региона могли комфортно путешествовать по островам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сахалинская область развивает сотрудничество со странами АТР.