Стоимость шенгенской визы для граждан РФ не изменится

Стоимость шенгена для граждан РФ не изменится и по-прежнему будет составлять 35 евро (2430 рублей).

Что касается стоимости шенгена для граждан других стран, у которых действует визовый режим с Евросоюзом, то она увеличится.

Изменения вступят в силу со 2 февраля.

Каковы плюсы нововведений?

"Туристы получат возможность подавать документы на визу за шесть месяцев до поездки, а не за три, что позволит избежать задержек в периоды повышенного турпотока ", — сообщили представители нескольких туристических компаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранным гражданам упростят въезд в Россию.