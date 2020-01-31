Стоимость шенгена для граждан РФ не изменится и по-прежнему будет составлять 35 евро (2430 рублей).
Что касается стоимости шенгена для граждан других стран, у которых действует визовый режим с Евросоюзом, то она увеличится.
Изменения вступят в силу со 2 февраля.
"Туристы получат возможность подавать документы на визу за шесть месяцев до поездки, а не за три, что позволит избежать задержек в периоды повышенного турпотока ", — сообщили представители нескольких туристических компаний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранным гражданам упростят въезд в Россию.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.