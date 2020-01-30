Новый туристический маршрут получил название "Производственный".
Гости смогут посетить самый вместительный подвал предприятия и модернизированный цех розлива.
В "Верхнем" подвале, состоящим из семи подземных тоннелей, хранятся ёмкости на 1 миллион 250 тысяч литров вина.
В тоннелях поддерживается температура на уровне 10-12 градусов выше нуля.
Также все желающие смогут понаблюдать за процессом производства вин.
"В 2019 году винодельческий завод "Массандра" посетили более 115 тысяч туристов", — сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Роза Хутор" пройдет Международный гастрономический фестиваль IKRA FESTIVAL.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.