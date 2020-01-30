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Винодельческий завод "Массандра" презентовал новый турмаршрут

Туризм » Туризм

Новый туристический маршрут получил название "Производственный".

Что смогут увидеть гости предприятия?

Гости смогут посетить самый вместительный подвал предприятия и модернизированный цех розлива.

В "Верхнем" подвале, состоящим из семи подземных тоннелей, хранятся ёмкости на 1 миллион 250 тысяч литров вина.

В тоннелях поддерживается температура на уровне 10-12 градусов выше нуля.

Также все желающие смогут понаблюдать за процессом производства вин.

"В 2019 году винодельческий завод "Массандра" посетили более 115 тысяч туристов", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на "Роза Хутор" пройдет Международный гастрономический фестиваль IKRA FESTIVAL.

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