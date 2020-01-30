В Крыму ждут российских туристов на февральские праздники. Напомним, что в этом году в связи с Днем защитника отечества россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля.
Согласно данным сервиса бронирования жилья в России tvil. ru, туристы предпочитают отдыхать в таких городах, как:
45% туристов планируют отдохнуть в Крыму вместе со своей второй половиной.
8% путешественников собирают поехать в Крым вместе с детьми.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ялте началась подготовка к курортному сезону.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.