В Крыму ждут российских туристов на февральские праздники

В Крыму ждут российских туристов на февральские праздники. Напомним, что в этом году в связи с Днем защитника отечества россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля.

Согласно данным сервиса бронирования жилья в России tvil. ru, туристы предпочитают отдыхать в таких городах, как:

Севастополь;

Алушта;

Феодосия;

Саки;

Ялта.

45% туристов планируют отдохнуть в Крыму вместе со своей второй половиной.

8% путешественников собирают поехать в Крым вместе с детьми.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ялте началась подготовка к курортному сезону.