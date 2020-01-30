Узбекистан планирует увеличить турпоток в 2020 году на 12%

Власти Узбекистана планируют увеличить турпоток до 7,5 млн человек.

В ходе совещания по вопросам развития туризма были озвучены главные показатели в сфере туризма.

К 2025 году турпоток планируется довести до 12 млн человек

Экспорт туристических услуг в текущем году планируется довести до 1,5 млрд долларов, а в 2025 году до 3 млрд долларов.

Кроме того, каждый год в Узбекистане будет создаваться около 30 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма.

Стоит напомнить, что в прошлом году Узбекистан принял 6,7 млн человек. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что развитие туризма - одна из приоритетных задач Чечни.