Власти Узбекистана планируют увеличить турпоток до 7,5 млн человек.
В ходе совещания по вопросам развития туризма были озвучены главные показатели в сфере туризма.
Экспорт туристических услуг в текущем году планируется довести до 1,5 млрд долларов, а в 2025 году до 3 млрд долларов.
Кроме того, каждый год в Узбекистане будет создаваться около 30 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма.
Стоит напомнить, что в прошлом году Узбекистан принял 6,7 млн человек. Это на 26% больше, чем в 2018 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что развитие туризма - одна из приоритетных задач Чечни.
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