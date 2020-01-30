Booking.com объявил о начале приема заявок на участие в ежегодной программе Booking Booster с целью поддержки развития туризма. Так как четвертый Booking Booster будет посвящен экожилью, в этом году в программе будут принимать участие:
Участники программы, которые предложат инновационные продукты и сервисы, смогут получить гранты на общую сумму 2,6 млн евро.
Сообщается, что большинство партнеров Booking. com (82%) также заинтересованы в реализации совместных проектов в области устойчивого туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экофермы помогут привлечь туристов в российскую глубинку.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.