Booking.com вручит гранты экологическим стартапам

Booking.com объявил о начале приема заявок на участие в ежегодной программе Booking Booster с целью поддержки развития туризма. Так как четвертый Booking Booster будет посвящен экожилью, в этом году в программе будут принимать участие:

стартапы;

организации, которые занимаются решением социальных проблем;

некоммерческие организации;

объекты размещения, заинтересованные в развитии экотуризма.

Участники программы, которые предложат инновационные продукты и сервисы, смогут получить гранты на общую сумму 2,6 млн евро.

Сообщается, что большинство партнеров Booking. com (82%) также заинтересованы в реализации совместных проектов в области устойчивого туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экофермы помогут привлечь туристов в российскую глубинку.