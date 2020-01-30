Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на совещании в администрации города заявил, что все вопросы, связанные с подготовкой к курортному сезону в Ялте, должны быть решены в ближайшее время.
"В этом году Ялта стала примером для курортных регионов Крыма в плане организации мероприятий на новогодние праздники", — заявил он.
Также это повысило доходы предпринимателей. Соответственно, отметил министр, в этом году доходы нужно приумножить.
В этом году в Ялте запланировано проведение более 50 праздников и фестивалей.
Вопросы, связанные с отдыхом и безопасностью отдыхающих, будут находиться на круглосуточном контроле.
В общей сложности в Крыму в этом году будет организовано 460 пляжей (89 из них расположены в Ялте).
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