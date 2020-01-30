В Арзамасе будут реконструировать исторический центр

В Арзамасе планируется реконструировать:

Соборную площадь;

улицу Гостиный ряд;

улицу Карла Маркса.

На реконструкцию исторического центра власти собираются выделить 450 млн рублей.

АНО "Институт развития городской среды" будет заниматься разработкой концепции реконструкции.

Проекты реконструкции разработают уже в этом году. Сообщается, что в проектах будут предусмотрены места отдыха. Кроме того, особое внимание будет уделено разработке мер безопасности пешеходов.

Реализация проектов запланирована на 2021 год.