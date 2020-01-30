В Арзамасе планируется реконструировать:
На реконструкцию исторического центра власти собираются выделить 450 млн рублей.
АНО "Институт развития городской среды" будет заниматься разработкой концепции реконструкции.
Проекты реконструкции разработают уже в этом году. Сообщается, что в проектах будут предусмотрены места отдыха. Кроме того, особое внимание будет уделено разработке мер безопасности пешеходов.
Реализация проектов запланирована на 2021 год.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.