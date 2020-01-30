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В Арзамасе будут реконструировать исторический центр

Туризм » Туризм

В Арзамасе планируется реконструировать:

  • Соборную площадь;
  • улицу Гостиный ряд;
  • улицу Карла Маркса.

На реконструкцию исторического центра власти собираются выделить 450 млн рублей.

АНО "Институт развития городской среды" будет заниматься разработкой концепции реконструкции.

Проекты реконструкции разработают уже в этом году. Сообщается, что в проектах  будут предусмотрены места отдыха. Кроме того, особое внимание будет уделено разработке мер безопасности пешеходов.

Реализация проектов запланирована на 2021 год.

 

арзамас реконструкция
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