Опрос: где хотели бы отдохнуть россияне

ВЦИОМ и Центр развития региональной политики провели исследование, в результате которого выяснилось, где хотели бы отдохнуть россияне:

В Крыму.

На Байкале.

В Алтайском крае.

В Сочи.

В Санкт-Петербурге.

Эксперты сообщили, что

"большинство россиян хотят отдыхать в Крыму. Если рассматривать социологию, то Крым назвали граждане всех возрастов, всех социальных слоев и профессий".

Также они отметили, что если рассматривать данные в другом контексте, то показатели будут иными. Так, если говорить об отдыхе и развлечениях, то здесь фигурирует пляжный отдых (Крым и Сочи), и, наоборот, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург. Предполагается, что данные регионы чаще всего встречаются в СМИ.

ТОП-5 регионов, известных своими достопримечательностями

По мнению экспертов, интереснее посмотреть на рейтинги городов и культурных достопримечательностей. Большая часть россиян сообщили, что по этой причине хотели бы отдохнуть в:

Санкт-Петербурге (58%).

Москве (23%).

городах Золотого кольца (13%).

Казани (10%).

Крыму (5%).

А что касается причин, почему некоторые жители России никуда не ездят, то к ним отнесли высокую стоимость и отсутствие времени.