ВЦИОМ и Центр развития региональной политики провели исследование, в результате которого выяснилось, где хотели бы отдохнуть россияне:
Эксперты сообщили, что
"большинство россиян хотят отдыхать в Крыму. Если рассматривать социологию, то Крым назвали граждане всех возрастов, всех социальных слоев и профессий".
Также они отметили, что если рассматривать данные в другом контексте, то показатели будут иными. Так, если говорить об отдыхе и развлечениях, то здесь фигурирует пляжный отдых (Крым и Сочи), и, наоборот, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург. Предполагается, что данные регионы чаще всего встречаются в СМИ.
По мнению экспертов, интереснее посмотреть на рейтинги городов и культурных достопримечательностей. Большая часть россиян сообщили, что по этой причине хотели бы отдохнуть в:
А что касается причин, почему некоторые жители России никуда не ездят, то к ним отнесли высокую стоимость и отсутствие времени.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.