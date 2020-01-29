Постепенно турпоток планируется довести до 100 тысяч туристов в год.
"Для реализации этой цели планируется создать кластер "Мыс Невинный"", — сообщил глава Невинномысска.
В Невинномысск каждый год приезжает 5 тысяч туристов.
С целью развития промышленного туризма власти города купили 25 автобусов. Планируется, что туристам, посетивших Кавказские Минеральные Воды, будет интересно посмотреть, как делают молоко и шоколад.
Проект "Прошагай город" также активно способствует развитию туризма. В прошлом году в нем приняли участие более 2 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ставрополье освоит более миллиарда "туристических" рублей.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.