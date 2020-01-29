К 2024 году Невинномысск планирует увеличить турпоток в 20 раз

Постепенно турпоток планируется довести до 100 тысяч туристов в год.

"Для реализации этой цели планируется создать кластер "Мыс Невинный"", — сообщил глава Невинномысска.

В Невинномысске планируют развивать:

промышленный туризм;

событийный туризм;

экотуризм.

В Невинномысск каждый год приезжает 5 тысяч туристов.

С целью развития промышленного туризма власти города купили 25 автобусов. Планируется, что туристам, посетивших Кавказские Минеральные Воды, будет интересно посмотреть, как делают молоко и шоколад.

Проект "Прошагай город" также активно способствует развитию туризма. В прошлом году в нем приняли участие более 2 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ставрополье освоит более миллиарда "туристических" рублей.