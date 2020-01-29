Специалисты городского комитета по туризму подвели итоги 2019 года. Выяснилось, что туристический поток в Санкт-Петербурге вырос до 10,4 млн человек, то есть на 26,8%.
"Данная тенденция будет сохраняться", — считают участники рынка.
Эксперты полагают, что увеличению туристического потока способствовали такие меры, как:
"Рост числа туристов может быть также связан с проведением международных спортивных мероприятий", — считают в городском комитете по туризму.
Так, после завершения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации комитет подсчитал, что за 2019 год Петербург посетило 5,5 млн российских туристов и 4,9 млн иностранных туристов.
В этом году ожидается умеренный рост в сфере туризма.
Большую роль в этом сыграет Чемпионат Европы по футболу-2020, который состоится в Петербурге.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году Петербург посетили 1,3 млн туристов из Китая.
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