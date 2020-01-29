На территории Ростовского кремля восстановили уникальный памятник истории, культуры и архитектуры — Конюшенный двор XVII века.
Работы по реставрации шли в течение 8 лет. Реставрация исторического памятника стоила 750 млн рублей.
В результате в Ростове появился новый туристический объект.
Музей-заповедник получил более 4000 кв. м новых выставочных площадей, на территории которых планируется разместить:
На внутреннем дворе будут проходить ярмарки, фестивали, а также исторические реконструкции.
Возможно, не всем известно о том, что Ростовский кремль входит в число 10 памятников культуры, является одним из визуальных символов России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 500-летию кремля в Тульской области появятся 30 новых музеев.
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