В Ростове завершилась реставрация Конюшенного двора XVII века

На территории Ростовского кремля восстановили уникальный памятник истории, культуры и архитектуры — Конюшенный двор XVII века.

Работы по реставрации шли в течение 8 лет. Реставрация исторического памятника стоила 750 млн рублей.

В результате в Ростове появился новый туристический объект.

Музей-заповедник получил более 4000 кв. м новых выставочных площадей, на территории которых планируется разместить:

хранилище фондов;

мастерские;

конференц-зал;

новые экспозиции.

На внутреннем дворе будут проходить ярмарки, фестивали, а также исторические реконструкции.

Открытие Конюшенного двора состоится весной 2020 года

Возможно, не всем известно о том, что Ростовский кремль входит в число 10 памятников культуры, является одним из визуальных символов России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 500-летию кремля в Тульской области появятся 30 новых музеев.