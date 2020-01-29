В России хотят упростить условия въезда для иностранцев

МИД России разрабатывает соответствующие поправки в статью 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Согласно законопроекту, иностранцы смогут оформить туристическую визу на основании подтверждения бронирования отелей, информация о которых содержится в едином перечне.

Кто может получить визу?

Данная виза может быть выдана гражданам любых стран.

"Также рассматривается вопрос увеличения до 6 месяцев срока пребывания иностранцев в РФ по туристической визе", — сообщили в МИД.

В настоящее время иностранные граждане на основании туристической визы не могут находиться в России более одного месяца.

"Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР отнеслись к данной инициативе положительно, так как в России находится огромное количество достопримечательностей, которые могут быть интересны туристам.