МИД России разрабатывает соответствующие поправки в статью 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
Согласно законопроекту, иностранцы смогут оформить туристическую визу на основании подтверждения бронирования отелей, информация о которых содержится в едином перечне.
Данная виза может быть выдана гражданам любых стран.
"Также рассматривается вопрос увеличения до 6 месяцев срока пребывания иностранцев в РФ по туристической визе", — сообщили в МИД.
В настоящее время иностранные граждане на основании туристической визы не могут находиться в России более одного месяца.
"Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР отнеслись к данной инициативе положительно, так как в России находится огромное количество достопримечательностей, которые могут быть интересны туристам.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.