"В этом году РЖД собирается продать 100% акций своей "дочки" "РЖД-здоровье", которой принадлежат 19 санаториев", — заявил заместитель гендиректора холдинга Андрей Старков.
Санатории расположены:
В собственности холдинга будут находиться еще 65 санаториев.
Санатории, выставленные на продажу, требуют больших денежных вложений для проведения работ по модернизации. Данные объекты могут быть интересны для приобретения участниками рынка, имеющими опыт в сфере туризма и отдыха.
Сотрудники РЖД по-прежнему будут иметь право пользоваться услугами этих санаториев на определенных условиях.
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