Развитие туризма - одна из приоритетных задач Чечни

"За прошедшие годы было многое сделано для развития туристического направления. В Чечне были открыты для посещение историко-архитектурные комплексы, запущен горнолыжный курорт "Ведучи" и многое другое"", — сообщил Рамзан Кадыров. комментариев 0 поделились

В ближайшее время, отметил он, для жителей будет создана база отдыха в селе Пригородном.

Недавно Кадыров вместе с мэром столицы побывали в поселке, чтобы проверить, как ведутся строительные работы.

"Работа идёт полным ходом, у строителей есть все необходимое", — отметил глава Чеченской Республики.

Чечня станет привлекательнее для туристов

Кадыров утверждает, что нужно сделать всё для продвижения туристических объектов и маршрутов.

Основная задача в том, что Чеченская Республика превратилась в привлекательный регион для туристов со всего мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чеченской республике 2020 год объявлен годом туризма.