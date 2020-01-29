Во Вьетнаме приостановили прием туристических групп из Китая

Власти Вьетнама решили временно приостановить прием китайских туристов из-за вспышки коронавируса на территории соседнего государства.

Туристам из Китая запретили въезд во Вьетнам с 28 января

"С 28 января всем местным туроператорам запретили оказывать любые услуги, связанные с приемом новых туристических групп из Китая", - сообщили в департаменте туризма крупнейшей курортной провинции Кханьхоа.

В этом году по официальным данным провинцию посетили 29 тыс. китайских туристов, а в прошлом году - число туристов из Китая превысило 2,5 млн.

На сегодняшний день во Вьетнаме выявили два случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом. Один человек уже выздоровел, а второй находится на лечении.