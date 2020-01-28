Представитель круизной компании "ВодоходЪ" Игорь Ясинский заявил, что в 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике.
Для реализации этой цели планируется построить два экспедиционных судна и арендовать ледокол.
Продолжительность рейсов составит от 7 до 17 дней.
"Круизы будут проходить по Северному морскому пути", - пояснил Ясинский.
Кроме того, возможно, будут привлекаться вертолеты, чтобы сделать программу туров более яркой и интересной.
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