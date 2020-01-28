В 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике

Представитель круизной компании "ВодоходЪ" Игорь Ясинский заявил, что в 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике.

Для реализации этой цели планируется построить два экспедиционных судна и арендовать ледокол.

Продолжительность рейсов составит от 7 до 17 дней.

"Круизы будут проходить по Северному морскому пути", - пояснил Ясинский.

Кроме того, возможно, будут привлекаться вертолеты, чтобы сделать программу туров более яркой и интересной.