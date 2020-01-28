Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Власти Майорки введут лимит на заход круизных лайнеров

Туризм » Туризм

Власти Балеарских островов планируют ограничить заходы круизных судов в порт Пальма-де-Майорка.

Майорка будет бороться с овертуризмом

"Власти уже запретили аренду туристами жилья в многоквартирных домах и строительство новых отелей в целях борьбы с растущим количеством туристов", - сообщает портал Majorca Daily Bulletin.

Теперь же будет ограничено количество прибывающих круизных лайнеров.

В Пальме-де-Майорке проживает 420 тыс. человек. Каждый год в город приезжают 9 миллионов круизных туристов.

"В связи с этим нужно ввести лимит на лайнеры. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы уважали наши традиции и культуру", — заявил градоначальник.

С целью борьбы с последствиями массового туризма власти запретили употреблять алкоголь на некоторых улицах в центре города и пляжах Пальмы. Кроме того, запрещено есть на улице с 05:00 до 08:00 утра.

Также предусмотрены штрафы за:

  • появление на улице в топлесс;
  • вандализм;
  • нарушение правопорядка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  на Майорке есть не только пляжи.

Темы круиз майорка туристы круизный лайнер балеарские острова
Актуальная аналитика
Интернет
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Общество
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Бывший СССР
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Новости Все >
В Москве 23-летний человек чуть не лишился руки из-за нападения кота
В 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике
Власти Майорки введут лимит на заход круизных лайнеров
Эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
В Госдуму внесут законопроект о служебном жилье для медиков
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Последние материалы
В Москве 23-летний человек чуть не лишился руки из-за нападения кота
В 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике
Власти Майорки введут лимит на заход круизных лайнеров
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
В Госдуму внесут законопроект о служебном жилье для медиков
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Спортивное телевидение превращается в издевательство над болельщиками
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Путин подчеркнула важность научного присутствия России в Антарктике
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
В Белоруссии задержали всех руководителей сахарных заводов
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ