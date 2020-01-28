Власти Майорки введут лимит на заход круизных лайнеров

Власти Балеарских островов планируют ограничить заходы круизных судов в порт Пальма-де-Майорка.

Майорка будет бороться с овертуризмом

"Власти уже запретили аренду туристами жилья в многоквартирных домах и строительство новых отелей в целях борьбы с растущим количеством туристов", - сообщает портал Majorca Daily Bulletin.

Теперь же будет ограничено количество прибывающих круизных лайнеров.

В Пальме-де-Майорке проживает 420 тыс. человек. Каждый год в город приезжают 9 миллионов круизных туристов.

"В связи с этим нужно ввести лимит на лайнеры. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы уважали наши традиции и культуру", — заявил градоначальник.

С целью борьбы с последствиями массового туризма власти запретили употреблять алкоголь на некоторых улицах в центре города и пляжах Пальмы. Кроме того, запрещено есть на улице с 05:00 до 08:00 утра.

Также предусмотрены штрафы за:

появление на улице в топлесс;

вандализм;

нарушение правопорядка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Майорке есть не только пляжи.