Эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай

Представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери российских турфирм от запрета продаж туров в Китай могут составить несколько миллионов долларов.

Она считает, что самый большой ущерб может понести въездной туризм.

Напомним, что в России решили временно приостановить прием китайских туристов.

Коронавирус может сильно ударить по российской и мировой экономике

Его экономические последствия могут быть даже сильнее, чем от атипичной пневмонии в 2003 году.

От китайской вирусной пневмонии может пострадать не только туристическая отрасль, но и другие секторы экономики КНР.

"Это отразится на внешней торговле и ситуации на мировых рынках", - сообщают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры России отказались от приема групп из Китая.