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Источник Правда.Ру

Эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай

Туризм » Туризм

Представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери российских турфирм от запрета продаж туров в Китай могут составить несколько миллионов долларов.

Она считает, что самый большой ущерб может понести въездной туризм.

Напомним, что в России решили временно приостановить прием китайских туристов.

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Его экономические последствия могут быть даже сильнее, чем от атипичной пневмонии в 2003 году.

От китайской вирусной пневмонии может пострадать не только туристическая отрасль, но и другие секторы экономики КНР.

"Это отразится на внешней торговле и ситуации на мировых рынках", - сообщают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  туроператоры России отказались от приема групп из Китая.

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