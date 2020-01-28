Представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери российских турфирм от запрета продаж туров в Китай могут составить несколько миллионов долларов.
Она считает, что самый большой ущерб может понести въездной туризм.
Напомним, что в России решили временно приостановить прием китайских туристов.
Его экономические последствия могут быть даже сильнее, чем от атипичной пневмонии в 2003 году.
От китайской вирусной пневмонии может пострадать не только туристическая отрасль, но и другие секторы экономики КНР.
"Это отразится на внешней торговле и ситуации на мировых рынках", - сообщают эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры России отказались от приема групп из Китая.
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