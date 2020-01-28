За 2019 год Индию посетили 73,1 тыс. российских туристов

За период с января по сентябрь 2019 года в Индии отдохнули 73,1 тысячи российских туристов.

Индия находится на 31 месте по популярности среди зарубежных направлений.

Стоит отметить, что в этом году турпакет в Индию намного подешевел: его средняя стоимость составляет 68,3 тысячи рублей против 75,4 тысяч в 2019 году.

"Индия может конкурировать с Таиландом. Обычно туристы, приезжающие в Индию, стремятся отдохнуть на Гоа", - говорят эксперты.

Путешествующих можно разделить на две большие группы:

туристы, которые хорошо знают, куда и зачем направляются в Индии;

новички, которые едут в Индию впервые.

Самым популярными городами в Индии для российских туристов являются:

Дели;

Бангалор;

Мумбаи.

Индийские туристы также любят отдыхать в России. Около 1,5% от всего турпотока составляют туристы из Индии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году Испания установила новый рекорд по числу туристов.