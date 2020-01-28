За период с января по сентябрь 2019 года в Индии отдохнули 73,1 тысячи российских туристов.
Индия находится на 31 месте по популярности среди зарубежных направлений.
Стоит отметить, что в этом году турпакет в Индию намного подешевел: его средняя стоимость составляет 68,3 тысячи рублей против 75,4 тысяч в 2019 году.
"Индия может конкурировать с Таиландом. Обычно туристы, приезжающие в Индию, стремятся отдохнуть на Гоа", - говорят эксперты.
Путешествующих можно разделить на две большие группы:
Самым популярными городами в Индии для российских туристов являются:
Индийские туристы также любят отдыхать в России. Около 1,5% от всего турпотока составляют туристы из Индии.
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