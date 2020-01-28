В Китае остается более пяти тысяч организованных российских туристов

"На территории Китая находится 5 604 организованных туристов из России", — сообщает Ростуризм.

До 4 февраля они вернутся в Россию, сообщили в Ростуризме.

Многие туристы покидают Китай в плановом режиме. Туристы, решившие прервать свой отдых из-за коронавируса, могут вернуться раньше положенного срока.

Крупные туроператоры задействовали для этого дополнительные чартеры.

Напомним, что ранее Ростуризм призвал туроператоров временно приостановить продажу туров в Китай из-за распространения коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай.