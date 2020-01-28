Календарь событийного туризма на 6-9 февраля 2020 года

Moscow Dive Show 2020

С 6 по 9 февраля в Москве в КВЦ "Сокольники" будет проходить Международная специализированная выставка Moscow Dive Show 2020.

Это самая крупная в России и странах Восточной Европы выставка снаряжения и туризма.

Основу выставочной экспозиции составляют 4 главных подводных направления:

дайвинг;

подводная охота;

фридайвинг;

подводная фотография.

Производители снаряжения подготовили для посетителей выставки уникальные предложения, акции и специальные выставочные цены.

Большой тур "Куликово поле"

8 февраля 2020 в Тульской области будет проводиться Большой тур "Куликово поле".

У гостей праздника будет возможность:

подышать чистым воздухом и полюбоваться зимними пейзажами;

посмотреть на гонки собачьих упряжек;

испечь блины на пеньках и попробовать угощения из Калашного ряда;

принять участие в лыжных соревнованиях и зимних играх;

создать сувенир на память о мероприятии.

Фестиваль чая "Самоварное настроение"

8 февраля 2020 в г.Клин будет проводиться очень вкусный и ароматный праздник - фестиваль чая "Самоварное настроение".

У гостей фестиваля будет возможность попробовать различные угощения и запить всё это ароматным чаем. Кроме того, гости смогут научиться растапливать самовар.