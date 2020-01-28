С 6 по 9 февраля в Москве в КВЦ "Сокольники" будет проходить Международная специализированная выставка Moscow Dive Show 2020.
Это самая крупная в России и странах Восточной Европы выставка снаряжения и туризма.
Основу выставочной экспозиции составляют 4 главных подводных направления:
Производители снаряжения подготовили для посетителей выставки уникальные предложения, акции и специальные выставочные цены.
8 февраля 2020 в Тульской области будет проводиться Большой тур "Куликово поле".
У гостей праздника будет возможность:
8 февраля 2020 в г.Клин будет проводиться очень вкусный и ароматный праздник - фестиваль чая "Самоварное настроение".
У гостей фестиваля будет возможность попробовать различные угощения и запить всё это ароматным чаем. Кроме того, гости смогут научиться растапливать самовар.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.