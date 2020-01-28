На Камчатке признали банкротом владелицу "Чудо-Острова"

На Камчатке индивидуальный предприниматель Валентина Ветчинова, которая была владелицей аквапарка "Чудо-остров", признана банкротом.

"Вопрос о банкротстве рассматривался по заявлению АО "Комкон" на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда от 26 марта 2019 года. Тогда в пользу заявителя с Ветчиновой В. и ООО "КСК" взыскали 94 115 506 рублей 59 копеек", — сообщили в Арбитражном суде края.

Было выяснено, что Ветчиновой принадлежат 32 объекта недвижимости общей стоимостью более 250 000 000 рублей.

Кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с целью добиться признания Ветчиновой банкротом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке планируется построить "Медвежью гору".