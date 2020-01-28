Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

На Камчатке признали банкротом владелицу "Чудо-Острова"

Туризм » Туризм

На Камчатке индивидуальный предприниматель Валентина Ветчинова, которая была владелицей аквапарка "Чудо-остров", признана банкротом.

"Вопрос о банкротстве рассматривался по заявлению АО "Комкон" на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда от 26 марта 2019 года. Тогда в пользу заявителя с Ветчиновой В. и ООО "КСК" взыскали 94 115 506 рублей 59 копеек", — сообщили в Арбитражном суде края.

Было выяснено, что Ветчиновой принадлежат 32 объекта недвижимости общей стоимостью более 250 000 000 рублей.

Кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с целью добиться признания Ветчиновой банкротом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке планируется построить "Медвежью гору".

камчатка чудо-остров внутренний туризм
Актуальная аналитика
Россия
"Экспедиция-Трофи" ищет героев нашего времени
Газ
Повлияет ли запуск "Турецкого потока" на строительство "Северного"
США и Канада. Новости и аналитика
По американской выборной примете Трамп останется
Последние материалы
Глава района Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста
Эксперт рассказала о перспективах цифровизации истории
Фанаты Пугачевой обеспокоены: у певицы не закрывается рот из-за пластик
Армения скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ
СБР может вдвое сократить состав сборной России по биатлону
Фанатам Андрейченко не понравился "дешевый пиар" актрисы
Коронавирусом можно заразиться на расстоянии двух метров
Пятый МРК "Каракурт" передадут ВМФ РФ через два года
Машины оказались в снежном плену в Оренбуржье
"Зенит" готовит переход футболиста сборной Ирака
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Общество
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии Василий Амирджанов Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Уткин: Кокорин в "Зените" получает 20 тыс. рублей
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Отиева раскритиковала Малахова за съемку на скрытую камеру
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
С уральца требуют 17 млн рублей за подключение дома к газопроводу
Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар
Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России
ВОЗ: Китай смог в рекордные сроки выделить патоген коронавируса
Пригожин прокомментировал пять "Грэмми" Билли Айлиш
На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России
Кудрявцева: муж доволен моей новой грудью
Аналитики прогнозируют подорожание молока и мяса в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ