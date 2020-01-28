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Российские туроператоры больше не принимают группы из Китая

Туризм

Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры России прекратили принимать группы организованных туристов из Китая по соображениям безопасности. В объединении отметили, что

запрет будет действовать до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом нового типа.

Те туристы, которые уже находятся в России, смогут завершить туристическую программу и выехать на родину в установленный срок.

Напомним, в Китае свирепствует новый тип коронавируса, который вызывает пневмонию. Жертвами недуга стали 106 человек, еще 4,5 тысячи человек заражены.

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