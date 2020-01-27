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Эксперты назвали самые переполненные российскими туристами места в мире

Туризм » Туризм

Специалисты онлайн-сервиса Aviasales изучили бронирование авиабилетов на "зимние" вылеты и сравнили с аналогичными данными за 2018 год.

Бангкок, Прага и Бали — самые переполненные российскими туристами места в мире

Спрос на полеты в Бангкок повысился на 23%. Также российски туристы стали чаще ездить в Прагу.

Турпоток на Бали вырос в 2,5 раза. Это вызвано тем, что в этом направлении подешевели авиаперелеты.

Кроме того, российские туристы стали чаще выбирать отдых в Милане и в 1,5 раза — на тайский остров Пхукет.

Кроме того, в число популярных у российских туристов мест вошли:

  • Дубай
  • Рим
  • Париж
  • Тель-Авив
  • Анталья

Рост турпотока в этих направлениях составил от 30 до 50%.

А вот турпоток в страны Юго-Восточной Азии резко сократился из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таиланде не штрафуют туристов, задержавшихся из-за коронавируса.

Темы бали прага бангкок туристы таиланд российские туристы
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