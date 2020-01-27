Из-за теплой зимы 80% литовцев выбрали отдых в экзотических странах

В силу аномально теплой зимы жители Литвы решили сменить туристические направления.

Большая часть путешественников предпочитает поездки в экзотические страны, а не на горнолыжные курорты.

"Большая часть туристов выбирает туры в Таиланд, Индонезию и Филиппины", — сообщили в пресс-службе норвежской страховой компании Gjensidige.

80% клиентов компании выбрали туры в экзотические страны.

Только пятая часть всего турпотока по-прежнему отправилась на горнолыжные курорты.

Ранее россияне назвали самые безопасные страны мира для туризма.