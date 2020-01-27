В силу аномально теплой зимы жители Литвы решили сменить туристические направления.
Большая часть путешественников предпочитает поездки в экзотические страны, а не на горнолыжные курорты.
"Большая часть туристов выбирает туры в Таиланд, Индонезию и Филиппины", — сообщили в пресс-службе норвежской страховой компании Gjensidige.
80% клиентов компании выбрали туры в экзотические страны.
Только пятая часть всего турпотока по-прежнему отправилась на горнолыжные курорты.
Ранее россияне назвали самые безопасные страны мира для туризма.
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