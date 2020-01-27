В 2019 году Татарстан посетили 3,6 млн туристов

Поток туристов в Татарстан по данным за прошлый год составил 3,6 млн человек. Это на 6% больше, чем было годом ранее.

"При этом отметим, что количество иностранных туристов уменьшилось", — сообщили в Государственном комитете региона по туризму.

Рост потока наблюдается в таких туристических центрах республики, как:

Казань;

Болгар;

Свияжск;

Елабуга;

Чистополь;

Тетюши.

Казанский кремль в 2019 году посетило более 3 млн туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 1,3 млн китайских туристов посетили Петербург за прошлый год.