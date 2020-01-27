Поток туристов в Татарстан по данным за прошлый год составил 3,6 млн человек. Это на 6% больше, чем было годом ранее.
"При этом отметим, что количество иностранных туристов уменьшилось", — сообщили в Государственном комитете региона по туризму.
Рост потока наблюдается в таких туристических центрах республики, как:
Казанский кремль в 2019 году посетило более 3 млн туристов.
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