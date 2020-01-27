С 27 января российские авиакомпании прекратили полеты в Китай

С 27 января 2020 года российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай. Теперь они выполняют только рейсы из Китая.

Россиянам, которые захотят прервать свой отдых в Китае, будет выплачена компенсация за недостающие дни отдыха.

Российских туристов вывозят из Китая

Целенаправленная эвакуация туристов с острова Хайнань не планируется.

На острове Хайнань, согласно данным на 24 января, в общей сложности находится шесть тысяч туристов из России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали отказываться от туров в Китай.