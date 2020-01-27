В Таиланде не штрафуют туристов, задержавшихся из-за коронавируса

Иммиграционная служба Таиланда объявила о том, что иностранных туристов, задержавшихся на территории страны из-за нового типа пневмонии, не будут штрафовать.

"Туристы, задержавшиеся в Таиланде из-за коронавируса, не будут платить штраф, размер которого составляет 500 батов в сутки", - сообщил заместитель официального представителя иммиграционной службы Чоенгрон Римпхади.

В аэропорту Суваннапхум работает специальный центр помощи туристам, которым пришлось задержаться из-за коронавируса. Некоторым туристам пришлось связаться со своими авиакомпаниями, чтобы перенести рейс или получить компенсацию.

Минздрав Таиланда заявил, что в стране зафиксировано восемь случаев заболевания. Всего заражено 84 человека, у 45 - коронавирус не подтвердился, 39 человек находятся под наблюдением врачей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам рассказали, как избежать заражения коронавирусом.