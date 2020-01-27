Иммиграционная служба Таиланда объявила о том, что иностранных туристов, задержавшихся на территории страны из-за нового типа пневмонии, не будут штрафовать.
"Туристы, задержавшиеся в Таиланде из-за коронавируса, не будут платить штраф, размер которого составляет 500 батов в сутки", - сообщил заместитель официального представителя иммиграционной службы Чоенгрон Римпхади.
В аэропорту Суваннапхум работает специальный центр помощи туристам, которым пришлось задержаться из-за коронавируса. Некоторым туристам пришлось связаться со своими авиакомпаниями, чтобы перенести рейс или получить компенсацию.
Минздрав Таиланда заявил, что в стране зафиксировано восемь случаев заболевания. Всего заражено 84 человека, у 45 - коронавирус не подтвердился, 39 человек находятся под наблюдением врачей.
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