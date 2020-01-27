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Источник Правда.Ру

Петергоф признан самым привлекательным местом мира

Туризм » Туризм

Специалисты выяснили, насколько самые популярные 66 достопримечательностей мира соответствуют стоимость их посещения.

Самым привлекательным объектом для посещения с точки зрения соотношения цена-впечатления признал Большой Петергофский дворец в Санкт-Петербурге. Стоимость посещения составляет 10 долларов.

Немного уступают российской достопримечательности:

  • Большое Солёное озеро (США);
  • пирамиды Гизы (Египет);
  • национальный парк Роки-Маунтин (США;
  • Колизей (Италия).

Эксперты пришли к выводу, что слишком завышена стоимость посещения небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае (107 долларов). Отзывы туристов не соответствуют потраченным деньгам.

На предпоследнем месте списка расположились тематически парки Диснейленда. Так, посещение французского Диснейленда стоит 123 доллара, а американского 120 долларов. Впечатления туристов от их посещения не соответствует их посещению.

На последнем месте находится нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (США) и его смотровая площадка, посещение которой стоит 37 долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить.

Темы туристы петергоф петергофский дворец достопримечательность
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