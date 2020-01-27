Специалисты выяснили, насколько самые популярные 66 достопримечательностей мира соответствуют стоимость их посещения.
Самым привлекательным объектом для посещения с точки зрения соотношения цена-впечатления признал Большой Петергофский дворец в Санкт-Петербурге. Стоимость посещения составляет 10 долларов.
Немного уступают российской достопримечательности:
Эксперты пришли к выводу, что слишком завышена стоимость посещения небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае (107 долларов). Отзывы туристов не соответствуют потраченным деньгам.
На предпоследнем месте списка расположились тематически парки Диснейленда. Так, посещение французского Диснейленда стоит 123 доллара, а американского 120 долларов. Впечатления туристов от их посещения не соответствует их посещению.
На последнем месте находится нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (США) и его смотровая площадка, посещение которой стоит 37 долларов.
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