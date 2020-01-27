Отельеры рассказали об особенностях туристов из разных стран

Владельцы гостиниц в рамках международной туристической выставки Fitur рассказали, в чем особенности туристов из разных стран, а также гости из какой страны самые проблемные, сообщает РИА "Новости".

Самые организованные туристы — жители Японии

Это объясняется тем, что они путешествуют группами, очень пунктуальны и не задают глупых вопросов.

Но у японских туристов есть определенные странности: так, они предпочитают номер, в котором установлена ванна, а не душ. Есть определенные странности и у китайских туристов: они никогда не заселяются в комнату, если в нем присутствует цифра 4, а в интерьере есть белый цвет. Это связано с тем, что цифра 4 и белый цвет являются символами смерти.

Самые сумасшедшие туристы — жители Италии

Сотрудники гостиниц говорят, что от итальянцев очень много шума, они часто подходят к ресепшн и задают много вопросов, которые не имеют отношения к отелю.

Что говорят о русских туристах?

О русских путешественниках отзывают хорошо. По мнению сотрудников гостиниц, они спокойно себя ведут, особенно если это бизнес-туристы, которые хорошо говорят по-английски, почти не пьют и обычно не вызывают проблем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 1,3 млн китайских туристов посетили Петербург за прошлый год.