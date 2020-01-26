Российских туристов экстренно эвакуируют с острова Хайнань

Туроператор "Русь-Тур" сообщил о планах немедленно вывезти своих клиентов с китайского острова Хайнань. В организации утверждают, что такое решение принято в связи с большим количеством заболевших новым типом коронавируса.

Власти острова уже ввели запрет на проведение массовых мероприятий, а также на организацию экскурсий. Сейчас на острове находятся около 1,1 тысячи клиенто "Русь-Тура". Их начнут вывозить уже сегодня. Планируется, что российские туристы полностью покинут остров через неделю.