Китайские туристы чаще других иностранцев посещали Петербург в прошлом году.
В прошлом году Петербург принял 1,3 млн туристов из Китая.
По подсчетам экономистов, 70% документов по системе TaxFree в РФ были выданы именно туристам из Китая.
За год они потратили на услуги трансфера около 36 миллиардов рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристов защитят от некомпетентных иностранных гидов.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".