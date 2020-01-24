В 2019 году Петербург посетили 1,3 млн туристов из Китая

Китайские туристы чаще других иностранцев посещали Петербург в прошлом году.

В прошлом году Петербург принял 1,3 млн туристов из Китая.

Китайские туристы потратили в России 70 млрд рублей

По подсчетам экономистов, 70% документов по системе TaxFree в РФ были выданы именно туристам из Китая.

За год они потратили на услуги трансфера около 36 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристов защитят от некомпетентных иностранных гидов.