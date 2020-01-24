В Крыму выпустили "Календарь событий" на 2020 год

Известно, что в Крыму хорошо отдыхать в любое время года. Здесь всегда проходят яркие мероприятия. Чтобы жители и гости полуострова не пропустили самые яркие события, туристический портал Крыма подготовил "Календарь событий Республики Крым" на новый сезон.

В календарь вошли наиболее значимые мероприятия 2020 года: концерты, фестивали и праздничные дни.

В "Календарь событий" вошли:

дни рождения городов Крыма;

летние туристические мероприятия;

международные фестивали;

национальные праздники;

рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем";

военно-исторические фестивали ;

фееричное "Байк-шоу";

спортивный "Extreme Крым";

музыкальные фестивали.

Жители и гости Крыма смогут провести этот сезон по-настоящему ярко.

Программа мероприятий составлялась в конце 2019 года. Она еще будет корректироваться и дополняться.

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