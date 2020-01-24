Известно, что в Крыму хорошо отдыхать в любое время года. Здесь всегда проходят яркие мероприятия. Чтобы жители и гости полуострова не пропустили самые яркие события, туристический портал Крыма подготовил "Календарь событий Республики Крым" на новый сезон.
В календарь вошли наиболее значимые мероприятия 2020 года: концерты, фестивали и праздничные дни.
Жители и гости Крыма смогут провести этот сезон по-настоящему ярко.
Программа мероприятий составлялась в конце 2019 года. Она еще будет корректироваться и дополняться.
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