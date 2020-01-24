В Мурманской области будут развивать паломнический туризм

Митрополит Мурманский и Мночегорский Митрофан заявил, что теперь Хибиногорский женский монастырь будет действовать полноценно.

Владыка заявил о необходимости развития паломнического туризма.

"Хибиногорская обитель является своеобразной "шкатулкой", в которой хранятся ценные святыни. В этом монастыре собраны все иконы, привезенные в свое время с собой переселенцами", — сообщил митрополит.

Также в Заполярье будет открыт еще один мужской монастырь. В настоящее время ведутся работы по восстановлению Кольской обители. Таким образом, в Мурманской области будет действовать два мужских монастыря.

Открытие новых монастырей имеет большое значение для людей, которые находятся в поисках духовности.

Развитие паломнического туризма имеет и экономическое значение

По словам владыки, это позволит увеличить поток паломников к заполярным святыням.

В митрополии уже составили список объектов, которые должны стать местом посещения в программе больших туристических потоков. Интерес к заполярным духовным святыням проявляют туристы из Азии.

Владыка и заполярное духовенство надеются на динамичное развитие паломнического туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Россию возвращается церковная святыня.