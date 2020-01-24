В Шиханах планируют развивать экологический туризм

В Шиханах планируют развивать экологический туризм.

Проект города Шиханы "Глэмпинг "Исток жизни" выставлен на Всероссийский конкурс. По итогам конкурса будет выбран лучший проект по созданию комфортной городской среды.

Глэмпинг — это сочетание комфортной городской среды и нетронутой цивилизации.

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин поддержал проект, но ему не понравилось название. Он попросил заменить "глэмпинг" на русское слово.

"Можно как-то по-русски назвать источник жизни?" — попросил Стрелюхин.

Депутат облдумы Александр Анидалов отметил, что выражение "подышать свежим воздухом в Шиханах" режет слух. Скорее всего, это вызвано версией о том, что отравляющее вещество "Новичок" было произведено именно там.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марий Эл обсудили развитие туризма.