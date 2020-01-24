В Шиханах планируют развивать экологический туризм.
Проект города Шиханы "Глэмпинг "Исток жизни" выставлен на Всероссийский конкурс. По итогам конкурса будет выбран лучший проект по созданию комфортной городской среды.
Глэмпинг — это сочетание комфортной городской среды и нетронутой цивилизации.
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин поддержал проект, но ему не понравилось название. Он попросил заменить "глэмпинг" на русское слово.
"Можно как-то по-русски назвать источник жизни?" — попросил Стрелюхин.
Депутат облдумы Александр Анидалов отметил, что выражение "подышать свежим воздухом в Шиханах" режет слух. Скорее всего, это вызвано версией о том, что отравляющее вещество "Новичок" было произведено именно там.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марий Эл обсудили развитие туризма.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".