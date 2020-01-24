Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 января 2020 года подписал первый документ по туризму.
В первую очередь планируется ввести в российское законодательство такие туристические понятия, как: внутренний турпоток, въездной турпоток, а также разработать методику их оценки.
Методика оценки вклада туристической отрасли в экономику должна быть подготовлена к концу 2021 года. Эксперты считают, что это позволит увеличить размер субсидий на развитие туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранцам могут запретить работать в РФ гидами и экскурсоводами.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".