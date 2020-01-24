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Мишустин подписал первый документ по туризму

Туризм » Туризм

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 января 2020 года подписал первый документ по туризму.

Мишустин внес туризм в план мероприятий "Трансформация делового климата"

В первую очередь планируется ввести в российское законодательство такие туристические понятия, как: внутренний турпоток, въездной турпоток, а также разработать методику их оценки.

Методика оценки вклада туристической отрасли в экономику должна быть подготовлена к концу 2021 года. Эксперты считают, что это позволит увеличить размер субсидий на развитие туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранцам могут запретить работать в РФ гидами и экскурсоводами.

 

 

 

 

 

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