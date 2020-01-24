Иностранцам могут запретить работать в РФ гидами и экскурсоводами

Российское правительство разработало законопроект, согласно которому иностранцы больше не смогут работать экскурсоводами на территории страны. Некоторые изменения будут касаться и российских гидов.

Законопроект внесен на рассмотрению в Госдуму.

Данное решение вызвано тем, что в последнее время в России экскурсии чаще всего проводят иностранцы, которые в силу своей некомпетентности просто предоставляют туристам неверную информацию, искажают важные исторические события.

В первую очередь это касается китайских туристов

Почти всегда их сопровождают свои гиды, что экономит расходы на поездку. Но это негативно отражается на бюджете РФ, кроме того, стране приходится нести репутационные потери.

Для российских гидов будет предусмотрена обязательная аттестация. Оценивать уровень знаний экскурсоводов будут специальные комиссии, в состав которых войдут специалисты в области туризма, музейной деятельности, истории, культуры, краеведения и т.д.

Сообщается, что данные изменения не будут касаться экскурсоводов, которые работают в музеях.

Ранее стало известно об изменениях в туристическом законодательстве в 2002 году.