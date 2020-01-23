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Источник Правда.Ру

В 2020 году в Египте ожидают более 15 млн туристов

Туризм » Туризм

По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), количество туристов в Египте в прошлом году увеличилось на 21% и составило 13,6 млн человек.

"Турпоток в Египет полностью восстановился. Прогнозируется, что в текущем году турпоток составит более 15 млн человек", - сообщают в ЮНВТО.

Увеличению потока туристов должно способствовать открытие Большого египетского музея. Также Египет планирует привлекать туристов из Италии и Испании.

Количество туристов из России пока не учитывается, так как авиасообщение все еще не восстановлено.

Российские эксперты проверили аэропорт Хургады. Официальные результаты проверки пока не озвучиваются, но египетские СМИ пишут, что члены комиссии высоко оценили меры, предпринятые, по обеспечению безопасности аэропорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рынок сувениров Египта нуждается в продукции местных производителей.

 

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