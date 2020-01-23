В Пекине Запретный город закроют из-за эпидемии коронавируса

Как стало известно, в Пекине закроют Запретный город. Такие меры предосторожности были введены из-за распространения коронавируса.

"Из-за угрозы распространения коронавируса среди населения музейный комплекс "Гугун", известный как Запретный город, будет закрыт", — сообщили в администрации музея.

Туристам, которые приобрели билеты онлайн, смогут вернуть деньги обратно.

Власти Пекина отменили праздничные мероприятия из-за коронавируса

В управлении по культуре и туризму Пекина сообщили, что с целью обеспечения безопасности туристов запрещено проведение общественных мероприятий.

Кроме того, из-за эпидемии в Китае отменили премьеры в кинотеатрах, которые традиционно проходят во время выходных, приуроченных к празднованию Нового года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали отказываться от туров в Китай.