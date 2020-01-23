Как стало известно, в Пекине закроют Запретный город. Такие меры предосторожности были введены из-за распространения коронавируса.
"Из-за угрозы распространения коронавируса среди населения музейный комплекс "Гугун", известный как Запретный город, будет закрыт", — сообщили в администрации музея.
Туристам, которые приобрели билеты онлайн, смогут вернуть деньги обратно.
В управлении по культуре и туризму Пекина сообщили, что с целью обеспечения безопасности туристов запрещено проведение общественных мероприятий.
Кроме того, из-за эпидемии в Китае отменили премьеры в кинотеатрах, которые традиционно проходят во время выходных, приуроченных к празднованию Нового года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали отказываться от туров в Китай.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".