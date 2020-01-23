Портал Tourdom сообщил о том, что появились первые отказы от туров в Китай. Российские туристы боятся ездить в Азию. Также есть отказы от поездок в Таиланд. Вероятно, данная ситуация связана с паникой в соцсетях из-за распространения коронавируса.
Туристы часто спрашивают о том, какая ситуация на острове Хайнань, так как туры туда пользуются популярностью. Хайнань находится далеко от города Ухань, который является очагом распространения инфекции.
"Бронирование отдыха в Хайнане идет в обычном режиме", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу туроператора TEZ TOUR.
Отсутствие аннуляций туров подтвердил и туроператор "Библио-Глобус".
Роспотребнадзор посоветовал соблюдать меры предосторожности в ходе путешествий в Китае.
Официального запрета на поездки в Китай пока нет, следовательно туристы не смогут рассчитывать на компенсацию.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".