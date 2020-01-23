Российские туристы начали отказываться от туров в Китай

Портал Tourdom сообщил о том, что появились первые отказы от туров в Китай. Российские туристы боятся ездить в Азию. Также есть отказы от поездок в Таиланд. Вероятно, данная ситуация связана с паникой в соцсетях из-за распространения коронавируса.

Туристы часто спрашивают о том, какая ситуация на острове Хайнань, так как туры туда пользуются популярностью. Хайнань находится далеко от города Ухань, который является очагом распространения инфекции.

"Бронирование отдыха в Хайнане идет в обычном режиме", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу туроператора TEZ TOUR.

Россияне не аннулируют туры

Отсутствие аннуляций туров подтвердил и туроператор "Библио-Глобус".

Роспотребнадзор посоветовал соблюдать меры предосторожности в ходе путешествий в Китае.

Официального запрета на поездки в Китай пока нет, следовательно туристы не смогут рассчитывать на компенсацию.