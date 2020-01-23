В Рязани подвели туристические итоги "Новогодней столицы"

В правительстве Рязанской области состоялось совещание, в ходе которого обсудили итоги проекта "Новогодняя столица России 2020". В собрании принимали участие организаторы и исполнители проекта.

Проблемные вопросы в организации проекта "Новогодняя столица России 2020":

1 января оказался "мертвым", так как в первый день новогодних каникул не работали досуговые организации;

в некоторые дни праздников не работали многие музеи;

персонал сферы обслуживания не владеет английским языком, что усложняет общение с иностранными туристами;

не хватало туристической навигации и экскурсоводов;

приложение проекта и страницы в соцсетях работали недостаточно информативно.

Несмотря на вышеперечисленные недоработки, губернатор Николай Любимов поблагодарил всех, кто работал над проектом. Также он просил учесть все недочеты при подготовке других праздничных мероприятий.

Но, по статистике, в гостиницах в этом году было на 67% больше туристов. Также наблюдался прирост посетителей в музеях и развлекательных комплексах.