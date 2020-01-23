В правительстве Рязанской области состоялось совещание, в ходе которого обсудили итоги проекта "Новогодняя столица России 2020". В собрании принимали участие организаторы и исполнители проекта.
1 января оказался "мертвым", так как в первый день новогодних каникул не работали досуговые организации;
Несмотря на вышеперечисленные недоработки, губернатор Николай Любимов поблагодарил всех, кто работал над проектом. Также он просил учесть все недочеты при подготовке других праздничных мероприятий.
Но, по статистике, в гостиницах в этом году было на 67% больше туристов. Также наблюдался прирост посетителей в музеях и развлекательных комплексах.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".