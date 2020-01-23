В Алтайском крае один из самых крупных туристических центров "Сибирское подворье" станет фермой. Это связано с тем, что туристический комплекс, который получил национальную премию, никто не посещает, поэтому его владельцы несут убытки.
Здесь больше не ждут туристов. Павильоны выставки теперь превратят в теплицы и грибную ферму.
СК будет заниматься производством натуральных продуктов для санаториев и ресторанов.
Здесь уже начали работать две птицефабрики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омской области восстановят старинное подворье сибирского татарина.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".