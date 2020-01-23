Туркомплекс "Сибирское подворье" превратится в ферму

В Алтайском крае один из самых крупных туристических центров "Сибирское подворье" станет фермой. Это связано с тем, что туристический комплекс, который получил национальную премию, никто не посещает, поэтому его владельцы несут убытки.

Здесь больше не ждут туристов. Павильоны выставки теперь превратят в теплицы и грибную ферму.

Туркомплекс "Сибирское подворье" превратился в сельскохозяйственный комплекс

СК будет заниматься производством натуральных продуктов для санаториев и ресторанов.

Здесь уже начали работать две птицефабрики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Омской области восстановят старинное подворье сибирского татарина.