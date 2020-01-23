В Кабардино-Балкарии состоится джип-фестиваль "Зори Кавказа"

В Кабардино-Балкарии состоится ежегодный джип-фестиваль "Зори Кавказа".

Каждый год в регион приезжают сотни любителей активного отдыха и экстремальной езды по горным маршрутам республики.

В Министерстве курортов и туризма республики считают, что данный вид отдыха способствует популяризации туризма в регионе.

"За последние годы увеличилось число желающих отдохнуть в горах и покататься на автомобиле в экстремальных условиях", - отмечает руководитель направления по связям с общественностью и СМИ министерства Ольга Погребняк.

Джип-туры, доступные всем

По словам специалистов туристических компаний, стоимость джип-туров позволит увеличить количество туристов из разных уголков России.

Так, пятидневный тур на одного человека будет стоить от 30 до 35 тысяч рублей.

В стоимость тура входят:

питание;

проживание;

экскурсии по Кабардино-Балкарии.

Также возможны и однодневные туры стоимостью 2 тысячи рублей.

Для развития этого вида туризма в регионе необходимо увеличить количество турбаз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 13-16 февраля 2020 в Москве будет проходить Восточный Базар "Тюбетейка".