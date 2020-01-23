В Кабардино-Балкарии состоится ежегодный джип-фестиваль "Зори Кавказа".
Каждый год в регион приезжают сотни любителей активного отдыха и экстремальной езды по горным маршрутам республики.
В Министерстве курортов и туризма республики считают, что данный вид отдыха способствует популяризации туризма в регионе.
"За последние годы увеличилось число желающих отдохнуть в горах и покататься на автомобиле в экстремальных условиях", - отмечает руководитель направления по связям с общественностью и СМИ министерства Ольга Погребняк.
По словам специалистов туристических компаний, стоимость джип-туров позволит увеличить количество туристов из разных уголков России.
Так, пятидневный тур на одного человека будет стоить от 30 до 35 тысяч рублей.
В стоимость тура входят:
Также возможны и однодневные туры стоимостью 2 тысячи рублей.
Для развития этого вида туризма в регионе необходимо увеличить количество турбаз.
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