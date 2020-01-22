Эксперты назвали страны, которые мечтают посетить российские туристы

Российские туристы назвали страны, которые хотели бы посетить в этом году, сообщает "Лента.ру".

Российские туристы мечтают о поездке в Грузию, Японию и... Россию

Более 50% туристов сообщили, что всегда мечтали о поездке в Грузию. На втором месте в списке стран, в которые мечтают поехать россияне, стала Россия.

Многие российские туристы очень любят посещать разные города родной страны. Также многие россияне хотели бы посетить Японию.

В список самых желанных для россиян стран вошли:

Таиланд;

Испания;

Кипр;

США.

Ранее россияне назвали самые безопасные страны мира для туризма.