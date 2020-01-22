Российские туристы назвали страны, которые хотели бы посетить в этом году, сообщает "Лента.ру".
Более 50% туристов сообщили, что всегда мечтали о поездке в Грузию. На втором месте в списке стран, в которые мечтают поехать россияне, стала Россия.
Многие российские туристы очень любят посещать разные города родной страны. Также многие россияне хотели бы посетить Японию.
В список самых желанных для россиян стран вошли:
Ранее россияне назвали самые безопасные страны мира для туризма.
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