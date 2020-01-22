На горнолыжном курорте "Роза Хутор" стартовали бесплатные занятия по горным лыжам для детей с инвалидностью.
"За сезон планируется научить кататься на горных лыжах около 100 детей, которые подавали заявки из разных российских регионов", —сообщила руководитель программы.
С детьми занимаются инструкторы, которые имеют огромный опыт в работе с людьми с ограниченными возможностями.
Благодаря реализации программы "Лыжи мечты" люди с особенностями развития смогут заняться разными видами спорта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курорте "Роза Хутор" пройдет встреча журналистов-лыжников.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.