На "Розе Хутор" начались горнолыжные занятия для детей с инвалидностью

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" стартовали бесплатные занятия по горным лыжам для детей с инвалидностью.

На реализацию программы "Лыжи мечты" будет направлено более двух миллионов рублей

"За сезон планируется научить кататься на горных лыжах около 100 детей, которые подавали заявки из разных российских регионов", —сообщила руководитель программы.

С детьми занимаются инструкторы, которые имеют огромный опыт в работе с людьми с ограниченными возможностями.

Благодаря реализации программы "Лыжи мечты" люди с особенностями развития смогут заняться разными видами спорта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курорте "Роза Хутор" пройдет встреча журналистов-лыжников.