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В Солигаличе отреставрируют старинные торговые ряды

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В Костромской области в городе Солигаличе приступили к восстановлению старинных деревянных торговых рядов, которые являются памятником культурного наследия федерального значения.

Торговым рядам почти 200 лет

В прошлом году Солигалич получил статус "исторического поселения регионального значения", благодаря чему появилась финансовая возможность реализации проекта по реставрации торговых рядов.

На реализацию проекта будет выделено 57 млн рублей.﻿

Вместе со строителями будут работать и археологи, которые будут исследовать слои каменного основания рядов. 

Работы под контролем организаций из Москвы и Костромы будут вестись в течение восьми месяцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  владельца старинной усадьбы на Солянке обязали восстановить фасад.

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