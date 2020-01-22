В Солигаличе отреставрируют старинные торговые ряды

В Костромской области в городе Солигаличе приступили к восстановлению старинных деревянных торговых рядов, которые являются памятником культурного наследия федерального значения.

Торговым рядам почти 200 лет

В прошлом году Солигалич получил статус "исторического поселения регионального значения", благодаря чему появилась финансовая возможность реализации проекта по реставрации торговых рядов.

На реализацию проекта будет выделено 57 млн рублей.﻿

Вместе со строителями будут работать и археологи, которые будут исследовать слои каменного основания рядов.

Работы под контролем организаций из Москвы и Костромы будут вестись в течение восьми месяцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельца старинной усадьбы на Солянке обязали восстановить фасад.