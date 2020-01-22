В Костромской области в городе Солигаличе приступили к восстановлению старинных деревянных торговых рядов, которые являются памятником культурного наследия федерального значения.
В прошлом году Солигалич получил статус "исторического поселения регионального значения", благодаря чему появилась финансовая возможность реализации проекта по реставрации торговых рядов.
На реализацию проекта будет выделено 57 млн рублей.
Вместе со строителями будут работать и археологи, которые будут исследовать слои каменного основания рядов.
Работы под контролем организаций из Москвы и Костромы будут вестись в течение восьми месяцев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельца старинной усадьбы на Солянке обязали восстановить фасад.
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